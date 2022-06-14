Леди Гага может сыграть роль Харли Квинн в фильме «Джокер 2»

Певица Леди Гага ведёт переговоры с Warner Bros. об одной из ключевых ролей в сиквеле фильма «Джокер». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Гага якобы должна исполнить роль Харли Квинн — врача в психиатрической лечебнице Аркхем, куда попадает Джокер. В отличие от оригинала, сиквел станет мюзиклом, но что под этим подразумевается, не уточняется. Сейчас рабочее названием картины – Folie à deux. Термин обозначает бредовое расстройство, которое наблюдается у двух человек, обычно членах одной семьи.

По словам источника, Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в первом фильме, ещё не утверждён юридически на съёмки в продолжении, но студия и Феникс «глубоко в этом заинтересованы».

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