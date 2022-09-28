Jio выпустит бюджетный смартфон с 5G за $100

Индийская компания Jio выпустит бюджетный смартфон с поддержкой 5G. Это будет максимально простое по спецификациям устройство, но с поддержкой сетей пятого поколения и с ценником от $100.

Новинка получит название JioPhone 5G. У него будет 6,5-дюймовый HD+ дисплей, процессор Snapdragon 480, аккумулятор на 5000 мАч + поддержка 18-ваттной зарядки. Основную камеру наделят 13 Мп, фронтальную — 8 Мп.

Объем оперативной памяти — 4 Гб, встроенной — 32 Гб.

Стоимость на JioPhone 5G ожидается от 8 до 12 тысяч индийских рупий. Это примерно $100-145. Если производитель все-таки остановится на минимальном ценнике, то аппарат будет, действительно, интересным.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!