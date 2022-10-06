В Японии анонсировали «экологичный» смартфон Arrows N

Японская компания FCNT (ранее это было мобильное подразделение Fujitsu), представила в Японии смартфон Arrows N. Он позиционируется в качестве устройства для тех, кто заботится о будущем. Новинка получила корпус из переработанного пластика и переработанного алюминия, коробка сделана из перерабатываемой бумаги, инструкция напечатана биоразлагаемыми чернилами.

Новинка производится на заводах, которые питаются от возобновляемых источников энергии, а защита от воды и пыли по стандарту IP68 + 23 стандарта MIL-STD-810H обеспечат долговечность смартфона. Также он получит 3 крупных обновления Android.

Новинка получила OLED-экран с диагональю 6,24 дюйма и разрешением 2400×1080 точек. Частота составляет 120 Гц.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера получила модули на 50 + 8 МП, а фронтальная 12 МП. Заявлен аккумулятор на 4600 мАч, поддержка NFC и FM-радио.

Смартфон будет доступен Японии у оператора NTT DoCoMo в белом, тёмно-зелёном и тёмно-синем цветах в феврале 2023 года.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!