Яндекс добавил в виртуальную клавиатуру нейросети YandexGPT и YandexART

Яндекс внедрил в свою виртуальную клавиатуру для мобильных устройств новые функции, основанные на YandexGPT и YandexART. Теперь пользователи могут использовать генеративные нейросети компании в любом сервисе с текстовым вводом. Большая языковая модель исправляет ошибки, добавляет синонимы и подходящие эмодзи, а YandexART создаёт уникальные фоны по текстовому описанию. Обновления доступны в последней версии приложения на iOS и Android.

Функции YandexGPT пригодятся для создания рабочих писем, постов в соцсетях, личных заметок и сообщений. Нейросеть исправляет орфографические ошибки, расставляет знаки препинания и преобразует текст, сохраняя его смысл. Также нейросеть подбирает подходящие эмодзи, делая текст более эмоциональным.

YandexART позволяет создавать фоны в настройках внешнего вида клавиатуры. По текстовому описанию генерируются несколько вариантов изображений, которые можно редактировать: изменять цвет, градиент, прозрачность и другие параметры.

Яндекс продолжает расширять возможности клавиатуры. Ранее в сервисе появился нейросвайп для непрерывного ввода текста, сокращающий количество ошибок на 30%, и нейроподсказки, учитывающие контекст.