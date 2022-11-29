iQOO 11 с Android 13 показали на живом фото

Появились живые изображения коробки и самого смартфона iQOO 11. Новинка показана в черном корпусе и с огромным блоком камеры.

iQOO 11 должны представить до конца этого года.

Смартфону приписывают 6,7-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и тройную камеру — 50 + 13 +12 Мп. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 120-ваттной зарядки.

На снимках версия с 12 Гб оперативной памяти и возможностью виртуального расширения на 8 Гб. Также iQOO 11 получил Android 13 из коробки.