iQOO 11 Pro получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 200 Вт

Серию iQOO 11 и смартфон iQOO Neo 7 SE представят уже 2 декабря. Чем ближе презентация, тем больше появляется утечек и подтверждений.

Сейчас назвали полные спецификации iQOO 11 Pro. Устройство получит 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей Samsung E6 с разрешением 3200 x 1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 2, также будет дополнительный чип Vivo V2 для обработки изображений и технологий, связанных с дисплеем. Объем оперативной памяти будет предлагаться 8/12 Гб, встроенной памяти — 256/512 ГБ. Ультразвуковой датчик отпечатков пальцев сделают подэкранным.

Основная камера тройная: 50 + 50 + 13 Мп. У фронтальной камеры 16 Мп.

Емкость аккумулятора составит 4700 мАч + поддержка быстрой 200-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок.

iQOO 11 Pro будет работать на OriginOS Forest на базе Android 13. Такая оболочка упоминается впервые, скорее всего, это какая-то специальная версия OriginOS 3.

Стоимость iQOO 11 Pro пока не называется.