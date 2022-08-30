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Новости

Следующий iPhone SE станет копией iPhone XR

Следующий iPhone SE может получить дизайн iPhone XR, который был снят Apple с производства в 2021 году. Об этом сообщает инсайдер Джон Проссер.

Новый iPhone SE 4-го поколения, станет точной копией iPhone XR, но с новым чипом A15 Bionic и поддержкой сетей 5G. При этом его стоимость будет начинаться от $400. Другие характеристики пока неизвестны.

Выход iPhone SE 4 ожидается весной 2023 года.

Напомним, что весной 2022 года, компания Apple представила iPhone SE 2022. Он получил устаревший дизайн iPhone 6 с физической кнопкой «Home» и толстые рамки. В России модель официально не продаётся.

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Источник:
9to5mac, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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