В России возник дефицит запчастей для iPhone

Авторизованные сервисные центры Apple начали отказывать в ремонте из-за нехватки деталей, необходимых для ремонта устройств. В первую очередь наблюдается нехватка дисплеев и аккумуляторов, такой ремонт может затянуться на неделю и более.

Многим клиентам предлагают оставить свой iPhone и ждать. Смартфон теперь отправляют непосредственно в представительство Apple, где его ремонтируют и отправляют обратно.

Сторонние сервисные центры вовсе вынуждены отказывать в ремонте. Куда хуже обстоит ситуация с iPhone, которые были ввезены в страну «параллельным импортом» – Apple не распространяет на них свою гарантию, а в случае поломки вся ответственность ляжет на российских ритейлеров. В будущем для компенсации подобных трудностей, продавцы могут прибегнуть к повышению цен.

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