iPhone 15 Pro получит подэкранный Face ID

Южнокорейское издание TheElec сообщает, что компании OTI Lumionics и Samsung занимаются разработкой нового поколения подэкранных камер. Сначала технологию применят в Galaxy Z Fold 5 в следующем году, а позже в iPhone 15 Pro и Pro Max.

Технология будет строиться из органического материала, который будет формировать рисунок катода (CRM). Это позволит «открывать микроскопические прозрачные окна в слоях катода и пикселях OLED» и сделает экран полностью прозрачным. Проще говоря, датчики Face ID станут подэкранными.

В этом году на осенней презентации, ожидается, что Apple представит Pro-версии iPhone 14 без челки. Вместо них будут два выреза, один из которых отведен под датчики Face ID.

Подпишитесь на наш Telegram и ВКонтакте. Там много интересного!