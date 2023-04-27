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iPhone 15 Pro с разделенными физическими кнопками показали на рендерах

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Вадим Майков сегодня в 14:20

iPhone 15 Pro снова появился на рендерах. Журналисты и дизайнеры из 9to5Mac показали как будут выглядеть кнопки регулировки громкости и отключения звука.

Ранее были слухи, что клавиши станут сенсорные, потом эту информацию опровергли — они останутся физическими.

Также видно, что блок камеры iPhone 15 Pro стал выпирать еще больше. Предполагается, что в версии iPhone 15 Pro Max модуль будет еще более громоздким из-за перископического объектива.

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Источник:
9to5mac

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