iPhone 15 Pro с разделенными физическими кнопками показали на рендерах

iPhone 15 Pro снова появился на рендерах. Журналисты и дизайнеры из 9to5Mac показали как будут выглядеть кнопки регулировки громкости и отключения звука.

Ранее были слухи, что клавиши станут сенсорные, потом эту информацию опровергли — они останутся физическими.

Также видно, что блок камеры iPhone 15 Pro стал выпирать еще больше. Предполагается, что в версии iPhone 15 Pro Max модуль будет еще более громоздким из-за перископического объектива.