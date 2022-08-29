iPhone 14 получит новый фиолетовый цвет и поддержку зарядки на 30 Вт

Новая серия смартфонов iPhone 14 может получить быструю зарядку мощностью 30 Вт. Кроме того, появились «живые» фотографии iPhone 14 Pro в фиолетовом цвете.

Обновлённая зарядка появилась в упоминаниях неназванного бренда, который якобы рассылает 30-ваттные адаптеры iPhone 14 для раннего доступа и обзоров СМИ. По словам компании, Apple будет делать особый акцент на зарядку мощностью 30 Вт, что станет особенностью новой серии.

Кроме того, пользователь под ником Sleepy Afternoon опубликовал в китайской соцсети Weibo реальные изображения iPhone 14 Pro в новом фиолетовом цвете. На фото также есть серебристый, графитовый и золотая версии будущих iPhone.

Появление 30 Вт зарядки может оказаться правдой. В ходе тестов iPhone 13 Pro Max мог временно поддерживать зарядку мощностью 27 Вт.

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