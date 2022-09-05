Чехлы от iPhone 13 Pro не будут совместимы с iPhone 14 Pro

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал фото, на котором iPhone 13 Pro поместили в чехол iPhone 14 Pro. На изображении становятся хорошо видны различия в камере.

Габариты устройств будут почти идентичны, а вот новый 48-мегапиксельный датчик значительно больше, чем модули в iPhone 13 Pro. Сам блок камеры тоже значительно увеличился, да и в целом «переехал».

Кстати, сегодня стали известны все ценники и параметры линейки iPhone 14. Об этом можно почитать здесь.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!