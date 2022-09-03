Apple вернёт полноразмерную строку состояния батареи в iPhone 14 Pro

До презентации Apple осталось всего несколько дней, а новой информации появляется всё больше. В этот раз речь пойдёт о строке состоянии батареи в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Сообщается, что iOS 16 будет взаимодействовать с функцией Always-On Display в ‌iPhone 14 Pro‌, включая интеграцию с уведомлениями, эффектом глубины и заставкой.

Также изменения позитивно скажутся на верхней части дисплея. Так индикатор сотового сигнала расположится слева, а всю правую сторону займёт полноразмерная строка состояния батареи с отображением уровня заряда в процентах.

По информации издания MacRumors, после анонса iPhone 14 Pro состоится выход обновления iOS 16.0.1 или 16.1, которое устранит проблемы с постоянно включённым дисплеем.

Презентация новой серии ‌iPhone 14 состоится уже 7 сентября.

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