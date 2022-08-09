В пятой бета-версии iOS 16 появился уровень заряда батерии в процентах

Компания Apple выпустила пятую бета-версию iOS 16 для разработчиков. Обновление приносит визуализатор музыки на заблокированном экране и возвращает процент заряда батареи на iPhone. Также апдейт повышает стабильность работы заблокированного экрана.

Отображение заряда батареи теперь доступно многим владельцам iPhone. Однако есть ограничения. Пользователи iPhone X, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, не смогут активировать новую функцию из-за её отсутствия. Если с диагональю «mini» всё понятно, то что мешает Apple сделать процент заряда на iPhone X, iPhone XR и вполне ещё современном iPhone 11 – неизвестно. При этом на iPhone XS нововведение работает прекрасно.

Из других новшеств появился визуализатор звука на экране блокировки. Он будет анимироваться в зависимости от проигрываемой музыки. Также добавились новые окна, которые расскажут о возможностях приложений «Локатор» и «Фото».

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