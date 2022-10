iPhone 14 Plus уже подешевел на $250 в Китае

На популярной китайской площадке JD значительно подешевел iPhone 14 Plus, продавцы предлагают скидки в $250-275. И это учитывая тот факт, что смартфон поступил в продажу только с 7 октября.

Изначальный ценник составлял $1080, сейчас iPhone 14 Plus оценивают в $829.

О низком спросе на iPhone 14 Plus неоднократно сообщали аналитики. Разница между версией 14 Plus и 14 Pro составляет примерно $100. И если, Pro-версии последнего поколения получили большой отклик от покупателей, то базовые iPhone 14/14 Plus ругают за отсутствие изменений — они мало чем отличаются от iPhone 13.

Apple уже даже приостановила производство iPhone 14 Plus, так как хочет «пересмотреть спрос на продукт». Об этом можно подробнее прочитать тут.

