Apple приостановила производство iPhone 14 Plus

Издание The Information сообщает, что Apple попросила поставщиков приостановить производство iPhone 14 Plus. Причиной называется «пересмотр спроса на продукт».

О низких продажах iPhone 14 и 14 Plus говорили уже многие аналитики и инсайдеры. Одним из влияющих на это факторов является то, что iPhone 14 Plus примерно на $100 дешевле, чем iPhone 14 Pro. Функционал последнего пользователей значительно порадовал, в то время как базовые iPhone 14/14 Plus поругали за отсутствие изменений, по сути они мало чем отличаются от iPhone 13.

Пауза «на размышление» в производстве произошла спустя две недели после выхода в продажу iPhone 14 Plus. При этом, по сообщению источника, в следующем году Apple намерена все равно выпустить iPhone 15 Plus.

