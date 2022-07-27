В iPhone 14 трескаются объективы камеры

Известный аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что Apple столкнулась с проблемами при производстве iPhone 14. Сообщается, что у части устройств трескаются объективы в основной камере. Однако, задержек с поставками из-за этого не ожидается.

Линзы, которые трескаются, закупались у компании Genuis. Предполагается, что проблема возникает из-за качества покрытия стекла.

Сейчас купертиновцы перенаправили производство на компанию Largan и планируют успеть к запуску осенью. Ожидается, что поставки iPhone 14 будут выше, чем iPhone 13.

В сентябре Apple покажет четыре смартфона: iPhone 14 и 14 Max, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Все основные преимущества достанутся только Pro-версиям.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!