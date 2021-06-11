Apple зарегистрировала iPhone 13 в России

В базе Евразийской экономической комиссии по предположительным данным появились упоминания моделей iPhone 13.

Всего Apple зарегистрировала семь моделей: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 и A2645. Стоит предположить, что под номера идут базовые версии iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. При этом новинки работают под управлением iOS 14.

Особенностью новых iPhone 13 станет дисплея с частотой обновления 120 Гц и поддержка технологии ProMotion.

Выход iPhone 13 ожидается осенью 2021 года.

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