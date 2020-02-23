iPhone 12 получит новую широкоугольную камеру
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Новости

iPhone 12 получит новую широкоугольную камеру

Продолжают появляться интересные новости относительно возможных улучшений будущих смартфонов от Apple. На этот раз поделился своим экспертным мнением известный аналитик – Минг-Чи Куо. По его мнению, главное отличие широкоугольной камеры, которая планируется к внедрению в iPhone 12 Pro Max, будет новый режим стабилизации и ночной режим съемки.

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Об этом он поведал одному из зарубежных ресурсов. По его словам, в смартфоне будет присутствовать абсолютно новая система стабилизации изображения – стабилизация со сдвигом датчика. Это приведет к тому, что улучшится процесс стабилизации при использовании ультраширокого модуля. Более того, ожидается наличие ночного режима съемки.

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Если говорить о новой технологии стабилизации и ее применении, то вряд ли мы ее увидим на младшей версии линейки iPhone 12. По всей видимости, только модель iPhone 13 Pro, которая выйдет лишь в следующем году получит это уникальную возможность. Стоит отметить, что пока ничего неизвестно о возможном переносе старта продаж линейки iPhone 12. Хотя это не исключается, ведь из-за эпидемии возникли перебои в поставках комплектующих. Будем надеяться на лучшее.

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