iOS 16 будет оповещать о поддельных AirPods

Компания Appe вчера выпустила последнюю бета-версию iOS 16 Release Candidate для разработчиков. Как обычно, компания не предоставила никакого описания о новых функциях или что-либо подобного. Но редактор зарубежного портала 9to5Mac обнаружил в файлах новой OC полезную функцию, которая будет оповещать пользователя о поддельных AirPods при попытке их подключения к iPhone или iPad.

В действительности есть множество хорошо сделанных копий AirPods, способные даже повторять функционал оригинала в виде автоматического сопряжения и показа индикатора заряда батареи. Но теперь ситуация изменится. При попытке сопряжения подобных наушников с iPhone или iPad пользователь удивит следующее сообщение:

Наушники не могут быть идентифицированы как подлинные AirPods и могут вести себя некорректно.

Кроме того, будет показываться кнопка «Подробнее» с перенаправлением на сайт поддержки Apple с подробной информацией о том, как идентифицировать оригинальные AirPods. Работа подделки заблокирована не будет, поэтому ими можно будет продолжать пользоваться.

Напомним, что во время традиционной презентации Apple выпустила второе поколение AirPods Pro с новым кейсом.

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