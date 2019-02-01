Intel представила процессоры Core 11-го поколения Tiger Lake

Сегодня Intel представила процессоры Intel Core 11-го поколения для тонких ноутбуков. Они должны увеличить их производительность в два раза и позволить запускать более тяжелые программы и игры на высоких конфигурациях. Первые такие игровые ноутбуки должны выйти в первой половине 2021 года.

Чипы Tiger Lake построены по 10 нм техпроцессу и состоят из ядер Willow Cove и графической подсистемы Iris Xe на архитектуре Xe-LP (low-power). Такая архитектура помогает достигать высокие частоты при меньшем потреблении.

Tiger Lake поддерживают память DDR4-3200 до 64 ГБ и LP-DDR4x-4266 до 32 ГБ. В чипсет интегрирован контроллер Thunderbolt 4, который также поддерживает Thunderbolt 3.

Также Intel рассказала, какие игры можно будет запускать на ноутбуках без дискретной видеокарты. Ведьмак можно будет запустить в 50 кадров, GTA V более 60 к/с, а CS:GO и Dota 2 стабильно выше 100 кадров в секунду. Однако во время презентации не указали, какие настройки игр использовались для замера.

Весь модельный ряд процессоров имеют 4 ядра и 8 потоков с максимальной частотой от 3,3 ГГц до 4,3 ГГц.

Core i3 получили графику на прошлой архитектуре и уменьшенный кэш. Core i5 и Core i7 различаются частотами и количеством вычислительных блоков. Полный набор из 96 блоков доступен только на Core i7.

Стоимость процессоров производитель не объявил.