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Instagram начнет размывать интимные фото в личных сообщениях

Соцсеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) начнет размывать фотографии обнаженных тел в личных сообщениях. Функцию «защита от наготы» активируют по умолчанию для пользователей младше 18 лет. Совершеннолетние смогут включить её самостоятельно.

При получении интимных фото пользователи сначала увидят размытое изображение и смогут решить, открывать его или нет. Им напомнят о том, как заблокировать собеседника и пожаловаться на него. Отправителей также предупредят, что люди могут делать скриншоты или пересылать изображения.

Предполагается, что мера позволит защитить людей от сексуального вымогательства. Кроме того, это усложнит мошенникам процесс поиска жертв. Тестирование функции начнется в ближайшие недели.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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