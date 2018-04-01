Инсайдер показал как будут выглядеть смартфоны в 2022 году

Известный инсайдер Ice Universe создал необычный концепт смартфона. Такое устройство появится только в 2022 году. Возможно, именно так и будет выглядеть вся мобильная индустрия через 2 года.

Самое яркое отличие — огромный блок камеры, с большим количеством датчиков. Как по мне, выглядит это жутко. Будто это не камера, а циклоп со своим семейством разместились на смартфоне. Ice Universe рассказал, что на этом концерте сразу 9 датчиков изображения, а главный сенсор получил оптический формат 1″.

То что производители будут с каждым разом добавлять все больше и больше датчиков камер, предрекают и аналитики. Благодаря этому, на смартфонах можно будет использовать одновременно несколько датчиков с разными мощными объективами. Возможно, к 2022 году обычный смартфон сможет полностью сравняться с профессиональным оборудованиями.