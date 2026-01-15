Инсайдер: iPhone 18 Pro получит подэкранный Face ID и круглый вырез под фронталку

Одним из ключевых нововведений в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max станет скрытый под экраном сканер Face ID. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Его данные подтверждают более ранний слух.

Информатор рассказал, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сохранят размеры экранов своих предшественников — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Кроме того, ожидается, что фронтальная камера будет перемещена в верхний левый угол, а привычного «пилюлевидного» выреза на дисплее не будет.

При этом пока неизвестно, сохранится ли Dynamic Island на новых Pro-моделях. Есть вероятность, что он останется, но только для показа уведомлений.

Выход iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ожидается в сентябре 2026 года.