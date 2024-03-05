Инсайдер: OnePlus 13 получит новый блок камер и Snapdragon 8 Gen 4

В начале декабря прошлого года компания OnePlus представила смартфон OnePlus 12. Спустя три месяца в сеть просочились первые подробности будущего OnePlus 13.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что OnePlus планирует изменить дизайн блока камер, отказавшись от круглого модуля, который впервые появился в OnePlus 11. «Сердцем» смартфона станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Согласно последним данным, OnePlus 13 будет обладать увеличенным экраном с 2,5K разрешением и интегрированным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который заменит текущую оптическую систему.

Кроме того, компания сосредоточится на совершенствовании системы обработки изображений, чтобы соответствовать фото- и видеовозможностям OPPO Find X7 Ultra. Ожидается, что благодаря 50-мегапиксельной основной камере и аналогичному перископическому модулю новый флагман превзойдет фотографические возможности предыдущей модели.