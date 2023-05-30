Infinix запускает в России смартфоны NOTE 30 и NOTE 30i

Бренд Infinix представил в России новую линейку смартфонов NOTE 30, включающую модели NOTE 30i, NOTE 30 и NOTE 30 Pro. Одной из ключевых особенностей серии стала «Универсальная Быстрая Зарядка» – все модели NOTE 30 поддерживают международный стандарт быстрой зарядки PD 3.0, обеспечивая пользователям гибкость восполнения энергии своих смартфонов.

NOTE 30 Pro поставляется с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт, NOTE 30 – 45 Вт, а NOTE 30i – 33 Вт. S и NOTE 30 обладают плавным и отзывчивым дисплеем с обновлением 120 Гц. Внутренняя и оперативная память устройств достигают впечатляющих объемов до 16 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Качество звука в смартфонах обеспечивается технологиями компании JBL.

Официальный запуск продаж моделей NOTE 30 и NOTE 30i запланирован на 1 июня, при этом обе модели будут доступны по специальной промо-цене.

Модель NOTE 30 будет представлена в двух вариантах:

8/128 Гб – цена 21 990 рублей, промо-цена на старте продаж 15 990 рублей;

8/256 Гб – цена 23 990 рублей, промо-цена на старте продаж 17 990 рублей.

Модель NOTE 30i на старте продаж будет доступна в следующей модификации:

8/256 Гб – цена 21 990 рублей, промо-цена на старте продаж 16 990 рублей.

О дате старта продаж модели NOTE 30 Pro будет объявлено отдельно.