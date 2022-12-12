Infinix выпустил NOTE 12 2023 (G99) на 256 ГБ для фанатов Standoff 2

Infinix представил для российского рынка версию смартфона NOTE 12 2023 (G99) с увеличенным объёмом флеш-памяти, которая была создана в кооперации с разработчиками мобильного шутера Standoff 2.

В плане дизайна нет никаких отличий от базового смартфона и каких-либо специальных брендированных наборов. В этой версии только увеличен объём флеш-памяти до 256 ГБ. Также первым 1000 покупателям, Infinix предлагает заполнить специальную форму в официальном сообществе и получить 1000 единиц внутриигровой валюты на свой аккаунт в Standoff 2.

Смартфон построен на базе процессора среднего класса MediaTek Helio G99. Также пользователю доступно 8 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 5000 мАч.

Российская стоимость Infinix NOTE 12 2023 (G99) составляет 12 990 рублей.