Infinix представил в России серию смартфонов NOTE 40

Компания Infinix официально запустила в России линейку смартфонов NOTE 40, в которую входят NOTE 40 и NOTE 40 Pro.

Ключевой особенностью новинок стала обновленная технология Универсальной Быстрой Зарядки 2.0, включающая в себя поддержку быстрой зарядки до 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку и чип контроля питания собственной разработки под названием Cheetah X1.

Кроме того, смартфоны серии получили качественные AMOLED дисплеи с частотой обновления 120 Гц и камеру с разрешением 108 Мп камеры с возможностью использования трехкратного цифрового зума.

Некоторые версии NOTE 40 и NOTE 40 Pro получат интерактивную кольцевую подсветку Active Halo, способную менять цвет в зависимости от происходящих на смартфоне событий. Оба смартфона в серии работают на процессоре MediaTek Helio G99 Ultimate, а также с 8 или 12 Гб оперативной памяти на борту, с возможностью программного расширения до 16 или 24 Гб.

Все смартфоны серии NOTE 40 получат 2 года поддержки обновлений Android и 3 года обновлений безопасности.

Официальный старт продаж NOTE 40 и NOTE 40 Pro начнется с 11 апреля, при этом на модели будут действовать специальные промо цены по случаю старта продаж.

NOTE 40

8/256 Гб C по цене 26 990 рублей, промо по случаю старта продаж 22 990 рублей.

NOTE 40 Pro

8/256 Гб C по цене 29 990 рублей, промо по случаю старта продаж 25 990 рублей;

C по цене рублей, промо по случаю старта продаж рублей; 12/256 Гб C по цене 31 990 рублей, промо по случаю старта продаж 27 990 рублей.