Infinix представит в России смартфон NOTE 12 2023

Компания Infinix скоро представит для российского рынка смартфон NOTE 12 2023 (G99). Модель войдёт в ряд высокопроизводительных устройств производителя. Об этом сообщил The GEEK официальный представитель Infinix в РФ.

Модель получила AMOLED дисплей 6,7 дюйма, процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 13 Гб.

Блок камер NOTE 12 G99 представляет собой 3 объектива: основной на 50 МП, а также портретный на 2 МП и модуль ИИ. Благодаря широкой апертуре f/1.6 и специальному режиму Super Night основная камера позволяет делать потрясающие ночные снимки.

Стоимость Infinix NOTE 12 2023 в России и дата появления в продаже станут известны в ближайшее время. Стоимость глобальной версии на AliExpress составляет 16 тысяч рублей.

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