Infinix готовит смартфон с быстрой 260-ваттной зарядкой

Infinix готовит свою технологию сверхбыстрой зарядки. Ее мощность в проводной версии достигает 260 Вт, беспроводная разгоняется до 110 Вт.

По словам производителя, смартфон с нуля до 25% зарядится всего за 1 минуту, до 100% потребуется 10 минут. Обещают, что даже после 1000 циклов зарядки, тестовый аккумулятор на 4400 мАч износится от первоначальной емкости лишь до 90%.

При использовании беспроводной технологии результат от 0 до 100% можно получить за 16 минут. Это зарядное устройство получило две специальные медные катушки и кулер в док-станции для отвода тепла.

Infinix подтвердила, что технологию реализуют в одноим из новых смартфонах Infinix Note в этом году.