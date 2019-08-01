Индийским магазин подтвердил дату выхода PlayStation 5

Слухи вокруг PlayStation 5 не дают покоя геймерам. Вот и на днях появилась еще одна утечка, касающаяся этой игровой консоли. На этот раз тизер был найден в онлайн-магазине Индии – Flipkart. К сожалению, никакой конкретики представлено не было, зато появилось изображение, на котором видна ориентировочная дата старта запуска продаж. Состоится это действо аккурат под конец нынешнего года.

Еще одно подтверждение касается наличия двух вариантов игровой приставки: базовой версии, которая окажется немного дороже и Digital Edition (подешевле и без оптического привода). Кроме того, на изображении можно видеть, какие игры и аксессуары выйдут вместе с PlayStation 5.

Spider-Man: Miles Morales

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Demon’s Souls

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sackboy A Big Adventure

Destruction AllStars и Returnal

Из данных, которые уже раньше появлялись в сети, скажем, что выпуск консоли запланирован на ноябрь. Что касается ценника устройства, то он соответствует 500 долларом за базовую версию и 400 долларов за Digital Edition.