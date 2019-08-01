Индийским магазин подтвердил дату выхода PlayStation 5
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Новости

Индийским магазин подтвердил дату выхода PlayStation 5

Слухи вокруг PlayStation 5 не дают покоя геймерам. Вот и на днях появилась еще одна утечка, касающаяся этой игровой консоли. На этот раз тизер был найден в онлайн-магазине Индии – Flipkart. К сожалению, никакой конкретики представлено не было, зато появилось изображение, на котором видна ориентировочная дата старта запуска продаж. Состоится это действо аккурат под конец нынешнего года.

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Еще одно подтверждение касается наличия двух вариантов игровой приставки: базовой версии, которая окажется немного дороже и Digital Edition (подешевле и без оптического привода). Кроме того, на изображении можно видеть, какие игры и аксессуары выйдут вместе с PlayStation 5.

  • Spider-Man: Miles Morales
  • Horizon Forbidden West
  • Gran Turismo 7
  • Demon’s Souls
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Sackboy A Big Adventure
  • Destruction AllStars и Returnal
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Из данных, которые уже раньше появлялись в сети, скажем, что выпуск консоли запланирован на ноябрь. Что касается ценника устройства, то он соответствует 500 долларом за базовую версию и 400 долларов за Digital Edition.

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