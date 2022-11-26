Илон Маск выпустит свой смартфон, если приложение Twitter запретят

Автор и ведущая подкастов Элизабет Уилер, задала Илону Маску несколько вопросов. Среди них она узнала, сможет ли он сделать свой собственный смартфон, если компании Apple и Google удалят Twitter из магазинов приложений.

Половина страны с радостью бы отказалась от предвзятых, шпионящих iPhone и Android. Для человека, который строит ракеты для полета на Марс, создать смартфон будет просто, верно? Спросила Элизабет Уилер у Илона Маска

На заданный вопрос Маск ответил утвердительно.

Я надеюсь, что до этого дело не дойдет, но если не будет другого выхода, то я создан альтернативный смартфон. Илон Маск

На прошлой неделе Илон Маск нанял на работу в Твиттер создателя Джейлбрека для iPhone.

Также после разблокировки Дональда Трампа в Твиттер свой аккаунт удалил старший вице-президент Apple Фил Шиллер.