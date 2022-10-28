Илон Маск купил Twitter и сразу уволил руководство

Илон Маск завершил сделку по покупке социальной сети Twitter. И первое, что он сделал, это уволил гендиректора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала, главу юридического отдела Виджаю Гадде и главного юрисконсульта Шон Эджета. При этом топ-менеджеры получили в общей сложности 88 миллионов долларов компенсаций. Только одному Агравалу выплатят 38,7 млн долларов.

The bird is freed (птица освобождена). Написал Илон Маск после покупки Твиттера.

Также Маск опубликовал обращение к рекламодателям Twitter, где рассказал, почему он вообще захотел купить социальную сеть.

Вот почему я купил Twitter. Я сделал это не потому, что это было легко или ради заработка денег. Я сделал это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я так люблю. Илон Маск

Он также выразил опасение, что социальные сети могут разделиться на «крайне правые и крайне левые эхо-камеры, которые ещё сильнее разделят наше общество». При этом он уточнил, что компания не допустил вседозволенности, будет соблюдать законы США и попытается стать «тёплой и гостеприимной для всех».