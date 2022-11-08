Илон Маск хочет сделать Twitter платным для всех

Говорят, что это правда.

Похоже, Илон Маск всеми силами пытается монетизировать Twitter. В том числе это сделается не совсем порядочными по отношению к пользователям способами. Как сообщают зарубежные СМИ, Маск обсуждает со своим советником Дэвидом Саксом возможность сделать Twitter платным для всех.

Идея состоит в том, чтобы пользователи могли какое-что время в течение месяца пользоваться сетью бесплатно, а при превышении лимита вынуждены были бы платить за это. Пока неясно, насколько серьёзно это обсуждается, но источник утверждает, что в компании царит хаос, связанный с увольнениями, реструктуризацией бизнеса и другими проблемами.

Также издание отмечает, что на данный момент подпиской Twitter Blue пользуется около 100 тысяч человек. Если цена вырастет хотя бы до 8 долларов в месяц, многие уйдут. Помимо этого, уже упали доходы от рекламы, так что ввод «абоненткой платы» за Twitter уже не выглядит каким-то фантастическим сценарием. Весь вопрос в том, согласится ли на это Маск и какую цену он выставит.

Ранее сообщалось, что в Twitter скоро появится функция редактирования постов.