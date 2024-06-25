Игровой смартфон Infinix GT 20 Pro начали продавать в России

Infinix запускает в России продажи игрового смартфона GT 20 Pro с процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и 144-Гц AMOLED экраном. Новинка оснащена 8/12 ГБ оперативной памяти (расширяемой до 24 ГБ) и 256 ГБ постоянной памяти типа UFS 3.1.

Смартфон также имеет 108 Мп основную камеру с оптической стабилизацией и 32 Мп селфи-камеру. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

GT 20 Pro поступил в продажу в DNS и М.Видео-Эльдорадо по цене 41 990 рублей за версию 12/256 ГБ и 39 990 рублей за версию 8/256 ГБ. Смартфон доступен в трех цветах: Синий Мека, Оранжевый Мека и Серебряный Мека.