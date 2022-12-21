Игровой бюджетник Honor 80 GT получит новый цвет

На будущем мероприятии Honor, судя по последним данным, покажут новый вариант бюджетного игрового смартфона Honor 80 GT — в перламутрово-белом исполнении. Помимо этого, будет синяя версия.

Также на презентации покажут фитнес-браслет Honor Band 7, который будет очень похож на Huawei Band 7. На сходство указывает также поддержка 96 режимов активности. Вероятно, это просто переименованная версия. Сама презентация состоится 26 декабря.

Игровой 80 GT получит OLED дисплей и специальный чип для повышения частоты обновления экрана. В качестве процессора заявлен Snapdragon 8 + Gen 1. Цена, как ожидается, будет сравнительно небольшой.