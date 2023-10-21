HyperOS от Xiaomi выйдет за пределами Китая

Недавно анонсированная HyperOS от Xiaomi может выйти за пределы родного рынка. Об этом пишет инсайдер Digital Chat Station со ссылкой на собственный анонимный источник.

По словам инсайдера, разработка HyperOS ведётся уже давно и держалась в секрете. Лишь единичные сотрудники Xiaomi знали о ней. При этом система тестировалась на некоторых устройствах, находящихся за пределами Китая.

Чтобы продемонстрировать правдивость своих слов, он опубликовал в Weibo короткое видео демонстрации системы HyperOS на телевизоре. Примечательно, что весь интерфейс на русском.

Любопытно, что один из редакторов The GEEK обратил внимание на иконку голосового ассистента. Эта иконка внешним видом практически полностью напоминает капсулу голосового помощника «Маруся» от VK. Вполне вероятно, что инсайдер пытается предоставить абсолютно сторонние элементы, как часть новой системы Xiaomi.

Анонс HyperOS от Xiaomi состоится 27 октября. Также в этот день будет показана флагманская серия Xiaomi 14.