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Новости

Художник показал, как может выглядеть AR-шлем от Apple

В сети появились качественные изображения не анонсированной гарнитуры виртуальной реальности от Apple. Это пока неофициальные рендеры от дизайнера Антонио Де Роса, которые он создал по описанию журналистов The Information.

На рендерах новинка называется Apple View, хотя официальное название устройства ещё неизвестно.

Судя по всему, шлем будет представлен в разных цветах, получит дисплеи с разрешением 8K, динамиками с поддержкой технологии объёмного звучания и многочисленными сенсорами.

Покажут новинку, как ожидается только в будущем году.

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Источник:
Антонио Де Роса
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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