Huawei анонсировала в России умные часы HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro

Детские часы обладают фирменной функцией позиционирования на местности, водонепроницаемостью до 5 ATM и набором различных спортивных режимов.

В HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro встроена фронтальная камера на 5 МП. С её помощью можно совершать видео или голосовые вызовы через приложение HUAWEI MeeTime. Последняя поставляется «из коробки» для каждого смартфона и планшета HUAWEI.

Часы обладают 9-системной технологией определения местоположения. Используются спутниковые GPS, Beidou, ГЛОНАСС, A-GPS, позиционирование через WLAN, по базовой станции, в роуминге, а также в пространстве с помощью акселерометра и камеры тревожной кнопки SOS. Кроме того, устройство оддерживает приложение HUAWEI FamCare, с помощью которого родители могут задать настройки безопасной зоны и получать уведомления, когда их дети покидают и возвращаются в неё.

В корпус новинки встроена LED-подсветка, которая должна обеспечивать дополнительную безопасность ребёнка во время прогулки в темноте. При включённом дисплее индикаторы воспроизводят различные световые эффекты, с которыми пользователи могут взаимодействовать в режиме реального времени.

Ёмкость аккумулятора устройство составляет 800 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки. Всего за 20 минут, можно пополнить заряд на 50%.

HUAWEI WATCH KIDS 4 Pro в синем и розовом цветах будут доступны к предзаказу в официальном интернет-магазине HUAWEI с 7 декабря. Рекомендованная розничная цена устройства составит 12 990 рублей.