HUAWEI выпустила умный термос с сенсорным OLED-экраном и подключением к смартфону

Компания HUAWEI объединилась с Thermos и запустила в Китае умный термос Smart Selection Smart Insulated Cup Pro с сенсорным OLED-экраном.

Термос может поддерживать температуру своего содержимого до шести часов. Он сохраняет как тепло, так и холод. Устройство имеет NFC, его можно подключить к смартфону и использовать через специальное приложение Smart Life, с помощью которого контролировать режим потребления воды.

OLED-экран расположен на крышке и при прикосновении отображает температуру. Там же присутствует индикатор, который цветом отображает теплоту содержимого.

Цена термоса Smart Selection Smart Insulated Cup Pro составляет 369 юаней (~4550 рублей). Пока неизвестно будет ли устройство доступно на глобальном рынке.