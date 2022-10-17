Huawei P50 Pro без камеры Leica показали на живом фото

Huawei недавно закончила сотрудничать с Leica и разработала собственную технологию для камер XMAGE.

Флагманский Huawei P50 Pro выпускался с модулем Leica, но сейчас серию перевыпустили, и она уже появилась на живых фото. Логотип «Leica» убрали не только с блока камер смартфона, но и с официального сайта компании, как китайского, так и глобального.

Помимо визуальной «подчистки» в комплект с Huawei P50 Pro добавили 66-ваттную зарядку. Изначально ее предлагалось докупать отдельно.

Huawei P50 Pro с логотипом Leica и без него

Стоимость серии Huawei P50 осталась на прежнем уровне. Базовый P50 стоит от $545; более мощный P50 Pro — от $750.

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