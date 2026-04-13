Huawei открыла предзаказы на складной Pura X Max до анонса

Huawei подтвердила запуск складного смартфона Pura X Max и открыла предзаказы на устройство в Китае. Полноценная презентация модели назначена на 20 апреля.

Компания уже показала внешний вид новинки. Pura X Max получил обновлённый дизайн задней панели: блок камеры выделен крупной площадкой с логотипом XMAGE, а остальная часть корпуса визуально разделена на две секции с декоративными линиями.

Снаружи смартфон оснащён увеличенным внешним экраном, который стал заметно больше по сравнению с предыдущей моделью. На шарнире размещён логотип Huawei.

Pura X Max будет доступен как минимум в трёх цветах: синем, оранжевом и белом. И внешний, и основной дисплеи получили отверстия под фронтальные камеры.

Характеристики Huawei пока не раскрывает. По данным утечек, устройство может получить 7,69-дюймовый внутренний экран с разрешением WQHD+ и внешний дисплей диагональю 5,5 дюйма.