Huawei открыла предзаказы на складной Pura X Max до анонса | The GEEK
Huawei открыла предзаказы на складной Pura X Max до анонса

Huawei подтвердила скорый запуск складного Pura X Max и одновременно открыла предзаказы на новинку в Китае.
Редакция The GEEK сегодня в 09:29
Huawei открыла предзаказы на складной Pura X Max до анонса

Huawei подтвердила запуск складного смартфона Pura X Max и открыла предзаказы на устройство в Китае. Полноценная презентация модели назначена на 20 апреля.

Компания уже показала внешний вид новинки. Pura X Max получил обновлённый дизайн задней панели: блок камеры выделен крупной площадкой с логотипом XMAGE, а остальная часть корпуса визуально разделена на две секции с декоративными линиями.

Снаружи смартфон оснащён увеличенным внешним экраном, который стал заметно больше по сравнению с предыдущей моделью. На шарнире размещён логотип Huawei.

Pura X Max будет доступен как минимум в трёх цветах: синем, оранжевом и белом. И внешний, и основной дисплеи получили отверстия под фронтальные камеры.

Характеристики Huawei пока не раскрывает. По данным утечек, устройство может получить 7,69-дюймовый внутренний экран с разрешением WQHD+ и внешний дисплей диагональю 5,5 дюйма.

Читайте также
Huawei рассекретила дизайн Pura 90 Pro и Pro Max до презентации
HUAWEI

Huawei рассекретила дизайн Pura 90 Pro и Pro Max до презентации

Анонс новинок намечен на 20 апреля.
Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов
HUAWEI

Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

Титановый корпус легче Garmin, экран ярче Apple Watch, батарея живучее Samsung, но главный вопрос к GT Runner 2…
Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11 вышли в России
HUAWEI

Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11 вышли в России

Большое обновление носимых устройств.
Lenovo возвращается на рынок игровых смартфонов с новым Legion Y70
Lenovo

Lenovo возвращается на рынок игровых смартфонов с новым Legion Y70

Первой новинкой станет Legion Y70 нового поколения.
Ещё по теме
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)

Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)
Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro

Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro
Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек

Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек
HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере

HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере
Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками

Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками
Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей

Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей
HONOR 600 Lite поступил в продажу в России

HONOR 600 Lite поступил в продажу в России
Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок

Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок
Apple выпустила iOS 26.4.1

Apple выпустила iOS 26.4.1
Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone
OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке

OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке
Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России
Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном

Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном
Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России

Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России
Белый список сайтов в России

