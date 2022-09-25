Huawei выпустит тонкий смартфон Nova 10 SE с камерой 108 Мп

Huawei анонсировала смартфон Nova 10 SE. Новинка может похвастаться довольно тонким корпусом и 108-мегапиксельной камерой.

У устройства 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Емкость аккумулятора 4500 мАч + поддержка 66-ваттной зарядки. Объем оперативной памяти — 8 Гб, флеш-память — 256 Гб. Какой процессор будет в основе неизвестно, в прошлой версии Nova 9 SE был Snapdragon 680.

У основной камеры датчики на 108, 8 и 2 Мп, у фронтальной 16 Мп.

Huawei Nova 10 Se будет работать на Android 12 с оболочкой Magic UI. Приложений и сервисов Google у устройства не будет.

Корпус достаточно тонкий, всего 7,39 мм, вес смартфона 184 г. Ценник новинки пока не называется, предполагается, что он будет в районе прошлогодней версии — €349.

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