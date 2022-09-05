Смартфоны Huawei Mate 50 смогут подключаться к спутниковой связи

Компания Huawei решила перехватить инициативу у Apple по внедрению спутниковой связи в свои смартфоны. От купертиновской компании этого ждали ещё в прошлом году в момент выхода iPhone 13.

Уже завтра Huawei должна представить флагманскую серию смартфонов Mate 50 и сразу решила начать с главной особенности – спутниковой связи. Для этого был представлен короткий тизер.

По информации инсайдеров, поддержка спутниковой связи будет, но только для передачи сообщений через систему Beidou в труднодоступных местах.

Стоит отметить, что спутниковая связи давно существует в китайских «неубиваемых» смартфонах от Conquest.

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