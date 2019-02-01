Huawei Mate 40 может выйти в двух версиях

К сожалению, санкции США относительно деятельности Huawei действенны. Это можно видеть на том, как компания стремится их обойти, но вероятно, это не получится. Взять в пример линейку, которая очень скоро должна быть анонсирована. Речь идет о Huawei Mate 40, которая по мнению инсайдеров может выйти на рынок в двух модификациях с разными чипсетами.

Естественно, в основу устройств будет положен собственный чипсет Kirin, а также еще один, и скорее всего им станет что-то из MediaTek. Но и здесь все не так гладко. Вероятнее всего, чипсетов Kirin 1020 может не хватить, ведь TSMC уже с сентября не производит чипсеты для Huawei. На данный момент в закромах компании есть порядка 8-10 млн. штук, но их вряд ли хватит, так как производитель рассчитывает на куда большие продажи.

Что касается Qualcomm, то вряд ли почитатели продукции Huawei увидят продукцию этой компании в смартфонах китайского производителя. Но шанс полностью не потерян, ведь представители Qualcomm обратилась в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США лицензию, которая бы позволила поставлять продукцию Huawei. Вот только ли получится реализовать эту затею? А почему бы и не разрешить поставки, ведь американцам выгоднее запретить Huawei производить собственные чипсеты и навязать свою продукцию.