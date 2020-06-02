Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro выйдут в назначенный срок

Санкции США в той или иной мере мешают нормальному циклу работы компании Huawei. Очередной виток новых запретов мог поставить крест на возможности производителя выпустит свои флагманские смартфоны в срок. Виной тому ограничения на поставку процессоров, которые производятся с применением американских технологий. Но сейчас можно вздохнуть спокойно, ведь по мнению аналитиков Huawei, у компании хватит времени для накопления данной продукции до времени X.

Напомним, что американские власти запретили китайскому производителю использовать американское оборудование при производстве чипсетов Kirin после 14 сентября. До этого момента у компании еще есть время. Ожидается, что до осени в закромах Huawei должно накопиться достаточное количество как 5-нанометровых чипсетов для флагманов, так и 7-нанометровых чипсетов.

Это же касается и других чипсетов, которые используются, например, в беспроводных наушниках. Поэтому время выхода на рынок новых устройств, в частности Mate 40 идет по запланированному графику. Ожидается, что данный смартфон появится в октябре. Если говорить о первой партии смартфонов, то ожидается, что первый объем может состоять из 8 млн. экземпляров. Аналитики уже успели подсчитать, что на реализацию этой партии у производителя уйдет два квартала.