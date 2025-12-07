HONOR X80 с батареей 10 000 мАч готовится к выходу

HONOR готовится к запуску смартфона X80 с аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч. Недавно устройство прошло сертификацию CQC (China Quality Certificate).

Согласно документам, HONOR X80 получил литий-ионный полимерный аккумулятор 10 000 мАч. Для сравнения его предшественник X70 оснащён батареей 8300 мАч.

Сертификация также подтверждает поддержку 5G. Другие характеристики пока неизвестны. Однако факт прохождения сертификации обычно означает, что презентация и запуск в продажу могут состояться уже в ближайшие недели.