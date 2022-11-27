Honor выпустит игровой Honor 80 GT в декабре

Вслед за серией Honor 80 компания готовится представить Honor 80 GT. Его анонс ожидается уже в декабре. Смартфон будет позиционироваться как игровой.

По слухам, 80 GT получит плоский дисплей, в отличие от изогнутых экранов у версий 80, 80 SE и 80 Pro. Процессором выступит Snapdragon 8 Plus Gen 1. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Ожидается, что дизайн Honor 80 GT будет сильно отличаться от представленных Honor 80/80SE/80 Pro. Также было и с Honor 40 GT, который получил значительный редизайн в отличие от базовых смартфонов своей серии.