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Новости

Раскрыта стоимость смартфона Honor Play 30 с камерами в стиле iPhone 13

Несколько дней назад бренд Honor анонсировал смартфон Play 30 с 4 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации и основными камерами на 13 Мп в стиле iPhone 13. Смартфон получил 6,5-дюймовый экран IPS, чипсет SoC Qualcomm Snapdragon 480 Plus и аккумулятор на 5000 мАч.

Теперь стала известна официальная стоимость Honor Play 30:

  • Honor Play 30 с 4 ГБ ОЗУ – $160 (около 11 тысяч рублей);
  • Honor Play 30 с 8 ГБ ОЗУ – $205 (около 14 тысяч рублей).

Несмотря на скромный ценник, смартфон получил технологию расширения оперативной памяти за счёт встроенной флеш-памяти (128 ГБ). Например, топовая версия на 8 ГБ может увеличиваться до 10 ГБ. Особо отмечается, что устройство проработает три года без потери производительности.

Продажи Honor Play 30 начнутся в Китае с 20 мая. Когда новинка доберется до европейского рынка пока неизвестно.

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Источник:
Mydrivers

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