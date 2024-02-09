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М.Видео-Эльдорадо открывает предзаказ на складной смартфон HONOR Magic V2

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Валентин Снежин сегодня в 10:26

В России начнут продавать раскладной смартфон HONOR Magic V2. В магазинах М.Видео и Эльдорадо уже доступен предзаказ по цене 159 999 рублей.

В рамках промо-акции, действующей до 19 февраля, при оформлении предварительного заказа на HONOR Magic V2 в подарок можно получить планшет HONOR Pad X9 LTE с памятью 4/128 Гб, бесплатную услугу замены экрана в течение 6 месяцев, а также скидку в 20 000 рублей.

Вес HONOR Magic V2 составляет 231 грамм, толщина – 9,9 мм. Смартфон отличается немерцающим экраном за счет ШИМ-частоты 3840 Гц, основной камерой с оптической стабилизацией, а также батареей на основе кремния и углерода, а также процессором Snapdragon 8 Gen 2.

В России HONOR Magic V2 представлен в конфигурации 16/512 Гб и доступен в трех цветах: черном, фиолетовом и черном с отделкой из экокожи.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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